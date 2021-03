1 Einige VfB-Spieler sind auf Länderspielreise. Ein Überblick. Foto: Pressefoto Baumann

Die letzte Länderspielpause vor der Europameisterschaft im Sommer steht an. Einige VfB-Spieler wurden für ihre Nationalmannschaften nominiert – wir zeigen, wer auf Reisen ist und welche Gegner auf die Spieler warten.

Stuttgart - Die Fußball-Bundesliga pausiert, die letzte Länderspielpause vor der Europameisterschaft im Sommer steht auf den Rahmenterminkalender. Trotz der Pandemie werden die Spieler teils quer über die Kontinente reisen – sofern sie nach der Rückkehr keine Quarantäne befürchten müssen. Sollte dies der Fall sein, so haben die abstellpflichtigen Vereine das Recht, die Freigabe zu verweigern.

So stellte sich die Lage bei Sasa Kalajdzic noch am Freitag dar. Der Österreicher wurde für die Heimspiele gegen Färöer und Dänemark, sowie für das Auswärtsspiel in Schottland nominiert. Da Schottland als Virusmutations-Gebiet eingestuft wurde, untersagte der VfB die Freigabe für dieses Spiel. Kalajdzic hätte nach der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne gemusst. Doch 24 Stunden später wurde die Einstufung aufgehoben, Kalajdzic wurde freigegeben.

Doch neben dem Österreicher sind noch weitere VfB-Spieler von ihren jeweiligen Nationalmannschaften nominiert worden. In der Bilderstrecke haben wir zusammengestellt, wer auf Reisen ist und auf welche Gegner treffen wird.