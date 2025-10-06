Nationalspieler des VfB: Zehn Profis sind auf Länderspielreise

Sie spielen für Deutschland, die Schweiz, Marokko, Algerien, Bosnien, die Türkei, Spanien und Serbien. Die Nationalspieler des VfB sind auf internationaler Bühne aktiv.
Ehe es in der Fußball-Bundesliga für den VfB Stuttgart am Samstag, 18. Oktober (15.30 Uhr), mit dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg weitergeht, stehen zunächst diverse Länderspiele in der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im Fokus. Für diese Partien hat der deutsche Pokalsieger zehn Profis an ihre Nationalmannschaften abgestellt. Der Trainingsplatz an der Cannstatter Mercedesstraße wird rund um den Trainer Sebastian Hoeneß dementsprechend leerer sein – doch die Fans sind willkommen: An diesem Dienstag (10.30 Uhr) wird der VfB ein öffentliches Training abhalten.