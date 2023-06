1 Josha Vagnoman (Zweiter von links) mit Bundestrainer Hansi Flick im Kreise der Nationalmannschaft Foto: dpa/Arne Dedert

Beim VfB Stuttgart ist der Außenverteidiger nur ein Ergänzungsspieler, doch was sieht der Bundestrainer Hansi Flick eigentlich in dem 22-jährigen Fußballprofi?









Josha Vagnoman ist gut im Kreis der Nationalmannschaft angekommen. Ein wenig aufgeregt wirkte der 22-Jährige wohl, als er das Teamhotel in Frankfurt bezog, was verständlich ist, weil sich der Profi des VfB Stuttgart ja bisher nie in der A-Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) aufgehalten hatte. Diese Anfangsnervosität sollte sich legen, nachdem der neue Sportdirektor Rudi Völler seine Antrittsrede vor der Mannschaft gehalten hatte. Wichtigste Botschaft des 62-jährigen Funktionärs: „Alle Spieler haben die große Chance, auf den EM-Zug aufzuspringen.“