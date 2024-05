1 Maximilian Mittelstädt wurde beim VfB Stuttgart zum Nationalspieler. Foto: Pressefoto Baumann/Federico Gambarini

Er kam vor einigen Monaten als Absteiger zum VfB Stuttgart – nun steht Maximilian Mittelstädt fix im deutschen Kader für die EM 2024. So verlief diese ungewöhnliche Reise.











Wer Jahrgang 1997 ist, der muss nicht unbedingt wissen, was es mit diesem Song auf sich hat. Schließlich schickte Peter Schilling seinen „Major Tom“ schon im November 1982 in die Charts. Völlig losgelöst? Damit weiß Maximilian Mittelstädt trotz seiner – im Gegensatz zu diesem Song – Jugendlichkeit was anzufangen. Seit März dieses Jahres. Und erst Recht seit dem Dienstagnachmittag.