1 Beim VfB hat Wataru Endo einen schweren Stand, in der japanischen Nationalmannschaft kommt er dagegen zum Einsatz. Foto: Baumann

Wataru Endo und Maxime Awoudja vom VfB Stuttgart sammeln Spielpraxis, während ein anderer Akteur des Fußball-Zweitligisten seinem Länderspieldebüt entgegenfiebert.

Stuttgart - Beim VfB Stuttgart kommt Wataru Endo bislang noch nicht zum Zug, aber in der japanischen Fußball-Nationalmannschaft hat er zuletzt Spielpraxis gesammelt. Der Defensivspieler war beim 6:0 gegen die Mongolei in der WM-Qualifikation 90 Minuten im Einsatz. Die Japaner stehen in der Asienrunde nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel an der Spitze der Gruppe F.

Ein weiterer Reservist des VfB stand während eines Länderspiels ebenfalls auf dem Platz: Maxime Awoudja. Der Innenverteidiger wurde in der U-21-Partie gegen Spanien nach der Pause eingewechselt. Das Testspiel endete 1:1, wobei der Auswahltrainer Stefan Kuntz nach dem Wechsel insgesamt acht frische Kräfte im deutschen Team einsetzte. In der EM-Qualifikation der U 19 musste sich das VfB-Talent Antonis Aidonis den 3:0-Erfolg gegen Andorra von draußen anschauen. Den ersten Treffer für die Deutschen erzielte der Ex-Stuttgarter Leon Dajaku (FC Bayern II). An diesem Samstag geht es gegen Weißrussland.

Am Sonntag hofft nun Nicolas Gonzalez auf sein Debüt in der argentinischen Nationalmannschaft. Die Albiceleste, zuletzt Gegner von Bundestrainer Joachim Löws Team (2:2), trifft in einem weiteren Test am Sonntag im spanischen Elche auf Ecuador.