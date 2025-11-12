Einige Nationalspieler des VfB fehlen im DFB-Aufgebot für die letzten Länderspiele des Jahres. Warum das auch von Vorteil sein kann.
Nur noch zwei Profis des VfB Stuttgart sind aktuell für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) nominiert, wenn es an diesem Freitag in Luxemburg und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei um die direkte WM-Qualifikation geht. Offensivmann Jamie Leweling und Keeper Alexander Nübel sind dabei, Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt dagegen fehlen ebenso wie die schon länger nicht mehr nominierten Chris Führich und Deniz Undav.