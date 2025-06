Nationalspieler des VfB Stuttgart: Nanu? Rolle rückwärts bei Nick Woltemade

1 Ging erstmals für die A-Nationalelf auf Torejagd: Nick Woltemade. Foto: imago/osnapix

Entgegen der Ankündigung von Bundestrainer Nagelsmann vom späten Mittwochabend reist der VfB-Profi nun doch noch nicht zur U 21.











Spät am Mittwochabend verkündete Julian Nagelsmann die Botschaft. Oder besser: Seinen Plan B. Plan A, das ist klar, das war der Sieg im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal und der Einzug ins Finale in der Münchner Arena am Sonntag. Nach dem 1:2 aber geht es nun nach Stuttgart, zum Spiel um Platz drei (15 Uhr) – und damit sollte sich alles ändern. Zumindest für Nick Woltemade. Denn für den Offensivmann des VfB Stuttgart sollte, so Nagelsmann, der vorab besprochene Plan B greifen. Und der hieß: Woltemade verpasst nach seinem Debüt am Mittwoch sein großes Heimspiel am Sonntag – und reist stattdessen mit der U-21-Auswahl ins slowakische Modra ins Quartier. In der Slowakei steigt vom 11. bis 28. Juni die U-21-EM. Woltemade soll das Team von Trainer Antonio di Salvo zum Titel schießen. Das ist der Auftrag.