Nationalspieler des VfB Stuttgart: Kehrt ein VfB-Profi gegen Italien in die Startelf zurück?

1 Wen stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann beim Rückspiel gegen Italien auf? Foto: imago//Wunderl

Beim Hinspiel in Mailand stand keiner der fünf nominierten VfB-Profis in der deutschen Startelf gegen Italien. Ändert sich das jetzt beim Rückspiel in Dortmund?











Link kopiert



Julian Nagelsmann legte sich am Samstagnachmittag fest – zumindest auf Leon Goretzka. „Wir werden ein bisschen was anpassen, aber natürlich nicht alles neu machen“, sagte der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining für das Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League gegen Italien an diesem Sonntag (20.45 Uhr/RTL) im ausverkauften Dortmunder Stadion. Der beim 2:1 im Hinspiel in Mailand herausragende Siegtorschütze Goretzka werde wieder beginnen – ansonsten gab es von Nagelsmann nur Andeutungen, was seine mögliche Startelf angeht.