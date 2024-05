1 Chris Führich vom VfB Stuttgart im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Foto: Pressefoto Baumann/Baumann

Verletzungen, Stagnation, Sondertraining – und dann der große Durchbruch. So wurde Chris Führich zur Stammkraft beim VfB Stuttgart. Und dann zum EM-Teilnehmer.











Von Kufstein in Österreich nach Nagold im Schwarzwald ist es zwar keine Weltreise, aber eben doch ein gutes Stückchen. Ein langer Weg also – der stellvertretend steht für Chris Führich und seine Entwicklung in den vergangenen drei Jahren. Die nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.