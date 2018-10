Nationalspieler des VfB Stuttgart Der einmalige Rekord des Benjamin Pavard

Von red 17. Oktober 2018 - 11:55 Uhr

Benjamin Pavard im Länderspiel am Dienstagabend gegen Deutschland, hier im Duell mit Leroy Sané von Manchester City. Foto: dpa

Stuttgarts Weltmeister Benjamin Pavard setzt seine Länderspielserie im Spiel gegen Deutschland fort. Der Franzose stellt damit einen Rekord auf, der einmalig sein dürfte.

Stuttgart/Paris - Mit seiner Teilnahme an dem Länderspiel von Weltmeister Frankreich gegen Deutschland hat VfB-Verteidiger Benjamin Pavard einen wohl einzigartigen Rekord aufgestellt. Der Franzose blieb auch im 16. Länderspiel hintereinander ungeschlagen mit der Equipe Tricolore. Zwölf Siege und vier Unentschieden stehen nun für ihn seit seinem Debüt vor elf Monaten zu Buche – in den letzten acht Partien wurde er zudem über die volle Distanz eingesetzt.

Mehr zum Thema

Nimmt man noch seine Auftritte für die französische U-21-Nationalmannschaft mit in die Wertung, so ist er sogar seit 23 Spielen in Folge im Dress der Franzosen ungeschlagen. Eine Marke, die so schnell nicht mehr übertroffen werden dürfte.

An diesem Mittwoch nimmt der Franzose nun das Training beim VfB Stuttgart wieder auf. Auch in der Mannschaft gehört Pavard zu den Dauerbrennern, hat in dieser Saison noch keine Minute verpasst, was außer bei ihm nur noch bei Ron-Robert Zieler, Santiago Ascacibar und Mario Gomez der Fall ist. Bei den Weiß-Roten führt Pavard zudem die teaminternen Statistiken bei den Ballkontakten (544) und der Zweikampfquote (69 Prozent) an.

