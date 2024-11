Nationalspieler des VfB Stuttgart: Darum fehlt Angelo Stiller im DFB-Training

1 Aktuell nicht einsatzbereit: VfB-Profi Angelo Stiller im Kreis der DFB-Elf. Foto: imago//Nico Herbertz

Drei Profis des VfB Stuttgart standen am Dienstag auf dem Trainingsplatz der DFB-Elf in Frankfurt – einer fehlte und machte nur im Fitnessraum seine Übungen.











Bereits am Montagnachmittag hatte Angelo Stiller nur individuell im Fitnessraum trainiert – am Dienstagmorgen bot sich auf dem DFB-Campus in Frankfurt das gleiche Bild: Der Mittelfeldmann des VfB Stuttgart fehlte wieder auf dem Trainingsplatz bei der Einheit der Nationalmannschaft. Der Grund sind muskuläre Probleme. Ob Stiller an diesem Samstag beim Nations-League-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg (20.45 Uhr/RTL) einsatzbereit ist, wird sich noch weisen. Es werde von Tag zu Tag neu entschieden, ob Stiller wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, hieß es aus DFB-Kreisen.