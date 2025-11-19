Nationalspieler des VfB Stuttgart: Atakan Karazor darf schon wieder ein Länderspiel machen

Für den Kapitän des VfB Stuttgart erfüllt sich in der WM-Qualifikation der nächste Traum – der noch verletzte VfB-Angreifer Ermedin Demirovic erlebt eine Enttäuschung.
Die nächsten großen Glücksgefühle für Atakan Karazor: Nachdem der Kapitän des VfB Stuttgart am vergangenen Samstag beim 2:0 gegen Bulgarien sein Länderspieldebüt für die Türkei gefeiert hatte, durfte er nun am Dienstagabend schon wieder für sein Land ran: Beim 2:2 in Spanien wurde Karazor wie schon am Samstag eingewechselt, dieses Mal nach 78 Minuten.