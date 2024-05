1 Alles im Griff: der VfB-Torhüter Alexander Nübel macht seine ersten Erfahrungen im Kreis der Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der Torhüter gehört überraschend zum EM-Kader. Im DFB-Kreis fühlt er sich schnell wohl und blickt auf einige Tiefpunkte zurück. Stuttgart spielt dann eine besondere Rolle.











Alexander Nübel gibt alles. Da kann es während einer Übungseinheit in Blankenhain schon auch mal zu einer unfreiwilligen Flugeinlage des Torwarttrainers Stefan Wessels kommen. Doch am Ende hatte der Schlussmann des VfB Stuttgart den Ball sicher in den Händen. Darauf kommt es ihm an – und der Ex-Profi Wessels rappelte sich wieder vom Boden auf. Nichts passiert.