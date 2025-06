Nationalspieler bei Galatasaray: Sané beeindruckt – 2,5 Millionen Fans feiern Empfang

1 Sané zeigt sich sehr beeindruckt von Galatasaray und seinem Empfang in Instanbul. Foto: IMAGO/Anadolu Agency/Adem Kutucu

Leroy Sané startet bei Galatasaray Istanbul neu durch und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sein spektakulärer Empfang am Flughafen wurde live von Millionen Fans verfolgt.











Zwischen den Flaggen der Türkei und von Galatasaray Istanbul unterzeichnete Leroy Sané mit einem zufriedenen Lächeln seinen Vertrag beim türkischen Meister. Stolz tätschelte er das Galatasaray-Logo und legte seine Hand aufs Herz: Der 29-Jährige, den die türkischen Fans bereits in der Nacht zu Donnerstag einen fürstlichen Empfang am Flughafen Atatürk bereitet hatten, schlägt nun in Istanbul das nächste Kapitel seiner Karriere auf. Sein Vertrag ist bis 2028 gültig und bringt ihm jährlich neun Millionen Euro netto ein.