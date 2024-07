Nationalpark in Südafrika: Tourist aus Spanien von Elefanten getötet

Nationalpark in Südafrika

Ein 43 Jahre alter Tourist aus Spanien will in einem Nationalpark in Südafrika Elefanten fotografieren und steigt dazu aus dem Auto – mit tödlichen Folgen.











In einem Nationalpark in Südafrika ist ein Tourist aus Spanien von Elefanten getötet worden. Wie die Polizei und die Nationalpark-Behörde am Dienstag mitteilten, war der 43-jährige Mann im Pilanesberg-Nationalpark nordwestlich von Johannesburg aus seinem Auto gestiegen, um Elefanten zu fotografieren. Eine Elefantenkuh attackierte den Mann und trampelte ihn zusammen mit ihrer Herde zu Tode.