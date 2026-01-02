Nationalpark in Colorado: Frau wird mutmaßlich von einem Puma angegriffen und stirbt

1 Ein Puma soll eine Frau in Colorado angegriffen und tödlich verletzt haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Dreamstime

In den USA ist eine Frau mutmaßlich von einem Puma angegriffen und tödlich verletzt worden. Wanderer hatten die Frau entdeckt und das Tier verjagt.











In den USA ist eine Frau mutmaßlich nach einem Puma-Angriff gestorben. Wanderer hätten am Donnerstag im US-Bundesstaat Colorado einen Puma in der Nähe eines am Boden liegenden Menschen gesehen, sagte eine Sprecherin der Behörde, die für Nationalparks in Colorado verantwortlich ist, Kara Van Hoose. „Als sie sich näherten, verscheuchten sie den Puma, indem sie Steine nach ihm warfen, woraufhin er schließlich davonlief.“ Einer der Wanderer sei Arzt gewesen und habe keinen Puls bei der Frau feststellen können.