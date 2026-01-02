Nationalpark in Colorado: Frau wird mutmaßlich von einem Puma angegriffen und stirbt
Ein Puma soll eine Frau in Colorado angegriffen und tödlich verletzt haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Dreamstime

In den USA ist eine Frau mutmaßlich von einem Puma angegriffen und tödlich verletzt worden. Wanderer hatten die Frau entdeckt und das Tier verjagt.

In den USA ist eine Frau mutmaßlich nach einem Puma-Angriff gestorben. Wanderer hätten am Donnerstag im US-Bundesstaat Colorado einen Puma in der Nähe eines am Boden liegenden Menschen gesehen, sagte eine Sprecherin der Behörde, die für Nationalparks in Colorado verantwortlich ist, Kara Van Hoose. „Als sie sich näherten, verscheuchten sie den Puma, indem sie Steine nach ihm warfen, woraufhin er schließlich davonlief.“ Einer der Wanderer sei Arzt gewesen und habe keinen Puls bei der Frau feststellen können. 

 

Gemäß den Vorschriften des Bundesstaates muss jedes Wildtier, das einen Menschen angegriffen hat, eingeschläfert werden. Die Behörden entschieden deshalb, zwei Pumas zu töten, die mutmaßlich an dem Angriff beteiligt waren. Die Kadaver der beiden Tiere werden nun untersucht, um die Umstände des Unglücks aufzuklären.

In Colorado leben etwa 3800 bis 4400 Pumas. Angriffe der Tiere sind sehr selten, wie Van Hoose betonte. Seit 1990 wurden in dem Bundesstaat lediglich 28 Angriffe registriert - der letzte tödliche ereignete sich 1999.

 