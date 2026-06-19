Nationalmannschaft: Wo das deutsche Spiel anfällig ist

Die deutschen Außenverteidiger bekommen es gegen die Elfenbeinküste mit gleich zwei Flügelflitzern zu tun – und es könnte sich die Kimmich-Lücke auftun.
Da kommt einiges auf die deutschen Außenverteidiger zu. Dribbler im Expresstempo - mit 36,30 Kilometern pro Stunde und mit 35,98 Kilometern pro Stunde in der Spitze. Gelaufen von Yan Diomande und Bazoumana Touré, gemessen in der Bundesliga. Sauschnell ist das und katapultiert die Flügelstürmer von RB Leipzig und der TSG Hoffenheim unter die zehn sprintstärksten Fußballer der abgelaufenen Saison in Deutschland.