Nationalmannschaft: Wo das deutsche Spiel anfällig ist

Die deutschen Außenverteidiger bekommen es gegen die Elfenbeinküste mit gleich zwei Flügelflitzern zu tun – und es könnte sich die Kimmich-Lücke auftun.

Da kommt einiges auf die deutschen Außenverteidiger zu. Dribbler im Expresstempo - mit 36,30 Kilometern pro Stunde und mit 35,98 Kilometern pro Stunde in der Spitze. Gelaufen von Yan Diomande und Bazoumana Touré, gemessen in der Bundesliga. Sauschnell ist das und katapultiert die Flügelstürmer von RB Leipzig und der TSG Hoffenheim unter die zehn sprintstärksten Fußballer der abgelaufenen Saison in Deutschland.

Joshua Kimmich weiß um die Höchstgeschwindigkeiten und die damit verbundenen Gefahren für die Nationalmannschaft, wenn sie an diesem Samstag (22 Uhr/ZDF) in Toronto auf die Elfenbeinküste trifft und um den Gruppensieg bei der WM spielt. „Sein Dribbling ist schon außergewöhnlich, er hat so ein Start-Stop-Dribbling, er beschleunigt extrem und bremst den Gegner gleich wieder aus. Er hat ein krasses Tempo“, sagt der Kapitän über Diomande und fühlt sich an einen früheren Clubkollegen beim FC Bayern München erinnert – Kingsley Coman.

Diomande verfügt über einen vergleichbar explosiven Antritt wie der Franzose zu seinen besten Zeiten. Mit der Folge, dass dieser Angreifertyp mit den ersten Schritten einen Abwehrspieler auch dann stehen lassen kann, wenn dieser nicht gerade langsam unterwegs ist. Der RB-Profi ist dazu noch fintenreich und torgefährlich, ein Unterschiedsspieler mit erst 19 Jahren.

Vielleicht ist es deshalb ein Glück, kann man aus der Perspektive des Bundestrainers denken, dass der Ivorer vorzugsweise über die rechte Seite stürmt. Denn dort verteidigt Nathaniel Brown, der es laut Julian Nagelsmann ebenfalls auf knapp 36 Stundenkilometer bringt. Erfasst in einem Defensivsprint. Damit scheint der Frankfurter prädestiniert, um es im Duell zwischen Senkrechtstarter und Raketenspieler mit Diomande aufzunehmen. Zumal Brown die Außenbahn hält.

Nagelsmann geht Risiko ein

Auf der Gegenseite sieht das anders aus. Komplexer aus taktischer Sicht. Weil sich Nagelsmann dafür entschieden hat, Kimmich auf den Außenposten zu versetzen. Aus gutem Grund, da es auf dieser anspruchsvollen Position keinen Besseren gibt – mit Ball. Allerdings ist der Bundestrainer durch die Maßnahme ein Risiko eingegangen, da der Musterprofi aus München zwar über große fußballerische und strategische Qualitäten verfügt, ihm im Spiel ohne Ball jedoch eine Fähigkeit fehlt: höchstes Tempo. Ausgerechnet dort, wo es regelmäßig in das Rennen gegen Flügelflitzer geht.

Mit Cleverness und einer guten Positionierung lässt sich das kleine Manko aufseiten Kimmichs ausgleichen, vielleicht sogar nutzen. So wie es früher Philipp Lahm jahrelang gelungen ist und Kimmich schon oft auf Weltklasse-Niveau getan hat. Nur: es gibt noch ein zweites Problem, das der Weltmeister Lahm nicht hatte. Nagelsmann will den eigentlichen Mittelfeldspieler Kimmich beim Spielaufbau in das Zentrum eingerückt haben. Als Ballverteiler mit Aleksandar Pavlovic, dem einen Teil der Doppelsechs. Dadurch kann sich bei Ballverlust eine beachtliche Lücke hinter dem 31-Jährigen auftun. 50, 60 Meter. Unendliche Weiten sind das im modernen Fußball und reichlich Raum für Touré, der mit seinen 20 Jahren ebenfalls schon durchgestartet ist.

Also was tun, um den rasenden Gegner zu bremsen? „Unabhängig davon, ob die Spieler schnell oder nicht so schnell sind, ist das Thema Restverteidigung immer ein großes“, sagt Kimmich, „gerade bei einer Mannschaft, die viel den Ball hat.“ Und die Nationalelf wird das Spielgerät ständig durch die eigenen Reihen passen, das ist der Ansatz. „Da ist es dann wichtig, dass wir auf die Absicherung achten“, führt Kimmich aus. Ohne jeden Sekundenschlaf.

Außer für Pavlovic und den schnellen Felix Nmecha, den zweiten Teil der Doppelsechs, sind das im Defensivverbund noch Aufgaben für Jonathan Tah und Leroy Sané. Sie müssen Lücken schließen oder zulaufen. Für den Innenverteidiger Tah gehört die Anforderung der Aushilfe zum Arbeitsalltag. Für den Rechtsaußen Sané zählt das rapide Einlegen des Rückwärtsgangs zu den gelegentlich überschätzten Sonderaufträgen.

Zuletzt hat sich Sané aber nach hinten sehr engagiert gezeigt, wie es im Fußballerjargon heißt. Und wenn es stimmt, was die „Bild“ aus einem angeblichen Geheimtraining in Winston-Salem herausbekommen hat, dann hat der Bundestrainer eine Variante erproben lassen, die den extrem schnellen Sané stark in die Abwehrarbeit einbindet. Um die Konterspieler der Elfenbeinküste zu kontrollieren.