Nationalmannschaft: Wie läuft es mit Neuer? Alles Wissenswerte zur WM-Vorbereitung

Die Vorbereitung auf das XXL-Turnier ist gestartet. Es geht mit einer Mannschaftsansprache los – und wir liefern die Antworten zu den dringenden Fragen.
Julian Nagelsmann hat die konkrete Vorbereitung auf die Fußball-WM begonnen. In Herzogenaurach geht es für den Bundestrainer in den nächsten Tagen darum, die Abläufe auf dem Spielfeld zu festigen, die Form der Nationalspieler noch einmal zu verbessern und einen Teamgeist innerhalb der Gruppe herzustellen. „Wir wollen wie in einer gut funktionierenden Familie agieren“, sagt Nagelsmann, der 26 Spieler für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nominiert hat. Zur Begrüßung gab es am Mittwoch natürlich Umarmungen, aber ebenso eine erste Mannschaftsansprache, um möglichst weit zu kommen. Am liebsten bis zum Finale am 19. Juli vor den Toren New Yorks. Bis dahin ist es aber noch weit – hier ein Überblick über die nächsten Tage und Stationen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).