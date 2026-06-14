Nationalmannschaft: Trotz Liebe zum Job - Nagelsmann will nicht ewig weitermachen

Am Sonntag treffen in Houston der jüngste und der älteste WM-Coach aufeinander. Zuvor äußert sich der Bundestrainer über Dick Advocaat.
Sie liegen 40 Jahre auseinander, der jüngste und der älteste WM-Coach. Nun treffen Julian Nagelsmann und Dick Advocaat an diesem Sonntag (19 Uhr/ARD) mit ihren Nationalmannschaften in Houston aufeinander. Im Vorfeld zeigt der Bundestrainer großen Respekt vor der bisherigen Lebensleistung des Niederländers, der beim Turnier in Nordamerika den Außenseiter Curaçao anleitet. „Es ist unglaublich, was er in seiner Karriere schon alles geschafft hat“, sagt der 38-Jährige.