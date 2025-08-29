Auch ohne den erkrankten Bundestrainer Mumbru läuft es für Deutschland bei der Basketball-EM. Die Schweden sind wie erwartet keine Hürde. Bis zur Prüfung Litauen bleiben nur 22 Stunden.
Tampere - Die zweite Machtdemonstration bei der EM in Finnland hakten Dennis Schröder und Co. sofort ab. Rund 22 Stunden nach dem problemlosen 105:83 (59:42) über Schweden wartet der größte Basketball-Prüfstein der Gruppenphase: Litauen. "Eis, Sauna, Rotlicht, Physio, nochmal Eis, viel Essen und Trinken", fasste Kapitän Schröder sein kurzes Regenerationsprogramm bis Samstag (12.30 Uhr/MagentaSport und RTL) zusammen.