Nationalmannschaft: Serge Gnabry – wird er zur neuen Geheimwaffe im DFB-Team?

Der Angreifer präsentiert sich vor dem Start in die WM-Qualifikation in starker Form. Allerdings fordert der Bundestrainer noch etwas mehr von ihm ein.

Serge Gnabry verfügt über eine besondere Begabung. Er kann das Schwere am Fußballspiel leicht aussehen lassen. Wenn er den Ball technisch gewandt annimmt und dribbelt, wenn er ohne groß hinzusehen einen genauen Pass spielt, wenn er aus den unterschiedlichsten Positionen mit Finesse ein Tor erzielt. Solche Szenen hat Julian Nagelsmann vor Augen, sobald der Bundestrainer über den Offensivspieler spricht: „Serge verfügt über extrem viel Power, hat einen super Abschluss und auch eine gute Kreativität.“

Alle Elemente von Gnabrys Spiel sind zum Saisonauftakt beim FC Bayern zum Tragen gekommen. Der 30-Jährige gehörte zur Münchner Startformation und überzeugte mit einem Tor, zwei Vorlagen und viel Spielwitz. Eine starke Empfehlung, an der Nagelsmann vor dem Start in die WM-Qualifikation an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Bratislava gegen die Slowakei und am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Nordirland nicht vorbeikam.

Die Frisur sitzt, die Form passt

Der Bundestrainer hat Gnabry nominiert, trotz zuletzt schwacher Einwechslungen beim Finalturnier der Nations League im vergangenen Juni. Doch jetzt präsentiert sich ein anderer Gnabry. Die Frisur sitzt, die Form passt und der Spaß ist zurück. „Körperlich fühle ich mich gerade sehr gut, ohne Beschwerden. Das ist ein großer Faktor für mich. Ich komme gut in die Spiele hinein, bin zufrieden mit meiner Leistung, und die Ergebnisse stimmen auch“, sagt der Stürmer.

Entspannt gibt sich Gnabry im Mannschaftsquartier in Herzogenaurach. Auch, was seine Rolle in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) anbelangt. Führungsansprüche? Nicht so wichtig. Auf dem Platz solle jeder Verantwortung übernehmen. Lieblingsposition? Da will er keine Diskussion auslösen. „Ich bin froh darüber, dass ich mehrere Positionen spielen kann“, sagt der Angriffsallrounder, „obwohl das ja Fluch und Segen sein kann.“

Oft stürmte Gnabry in seiner bisherigen Karriere über den Flügel, gelegentlich agierte er aus der Mitte heraus und zurzeit hat er seinen Platz im Zentrum gefunden. Im Verein aus der Personalnot heraus und beim Verband nun aus Überzeugung. „Ich sehe ihn nicht als klassischen Flügelspieler. Ich glaube, dass er als Zehner eine gute Rolle spielt“, sagt der Bundestrainer.

Für Gnabry ist es nichts Neues, im Getümmel zu sein, da der gebürtige Stuttgarter bereits in der Jugend beim VfB und dem FC Arsenal zentral spielte und später auch unter Nagelsmann bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga. In München war er dagegen mehr ein Wandler zwischen den Räumen und Positionen, zuletzt sogar ein Verkaufskandidat. Zu wechselhaft die Leistungen, zu anfällig der Körper hieß es beim Rekordmeister mit Blick auf den 2026 auslaufenden Vertrag. Denn wenn es darauf ankam, fehlte der Stürmer häufig verletzt.

Eine prall gefüllte Patientenakte

Rücken, Knie, Muskulatur, Krankheiten – Gnabrys Patientenakte ist prall gefüllt. Und nur zur Verdeutlichung: allein in den beiden vergangenen Spielzeiten fiel der Angreifer 260 Tage aus – oder anders ausgedrückt: 41 Partien verpasste er. „Das Verletzungspech hat mich oft in guten Phasen gestoppt“, sagt Gnabry. Danach hieß es wieder Aufbautraining, Form und Rhythmus finden, den Stammplatz zurückerobern. Nach der Club-WM und einer dreiwöchigen Pause ist das unter dem Bayern-Coach Vincent Kompany momentan hervorragend gelungen. Der potenzielle Unterschiedsspieler bietet sich damit auch in den vorderen Reihen der DFB-Elf gerade in Abwesenheit der verletzten Jamal Musiala und Kai Havertz als starker Spielpartner von Florian Wirtz an.

Zu weit in die Zukunft blickt Gnabry jedoch nicht. Klar, die WM im nächsten Jahr ist das Ziel. Es wäre seine zweite nach der Wüstenweltmeisterschaft 2022 in Katar. Ansonsten hat er ja viel verpasst seit seinem Nationalmannschaftsdebüt am 11. November 2016 in der WM-Qualifikation gegen San Marino. Drei Tore gelangen ihm beim 8:0-Erfolg. Sami Khedira und Mesut Özil hatten ihm vor knapp neun Jahren bei der Integration in den DFB-Kreis geholfen, wie sich Gnabry erinnert. Und nun zählt aus der damaligen Startelf nur noch Joshua Kimmich zum aktuellen Kader.

Ein ewiger Wegbegleiter scheint Kimmich zu sein. Da sich Gnabry und der DFB-Kapitän seit gemeinsamen Jugendzeiten beim VfB kennen und schätzen. Mit dem Unterschied, dass Kimmich bereits auf mehr als hundert Länderspiele kommt. Gnabry steht dagegen bei 51 (22 Tore). Jetzt sollen weitere hinzukommen. „Wichtig ist, dass er Konstanz in seine Leistungen bekommt“, sagt Nagelsmann, der in Gnabry noch immer etwas Besonderes sieht: „In ihm schlummert mehr Qualität, als er oft zeigt.“