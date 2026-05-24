Nationalmannschaft: Seider-Frust über drohendes Aus bei Eishockey-WM

Die gute Form bei den deutschen Eishockey-Cracks kommt womöglich zu spät. Die letzte Hoffnung heißt Schützenhilfe. Kapitän Moritz Seider findet bereits jetzt klare Worte.
Zürich - Das drohende Vorrunden-Aus der Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz sorgte bei NHL-Star Moritz Seider für viel Frust. "Wir haben das Turnier vorher verloren", schimpfte der Weltklasse-Verteidiger. "Es ist sehr ärgerlich, weil wir eine sehr gute Mannschaft zusammen haben. Jetzt brauchen wir Schützenhilfe." Dazu muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Außenseiter Großbritannien auf jeden Fall gewinnen.