Nationalmannschaft: Reizfigur Leroy Sané – kommt da noch was?

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in Leroy Sané einen Spieler, den die Fans schon lange nicht mehr in dem 30-Jährigen erkennen und verteidigt den Flügelspieler permanent.

Der Bundestrainer bedient sich im Fall Leroy Sané der Psychologie. Da gäbe es ein „Phänomen“, so Julian Nagelsmann, dass die Dauerkritik an dem Nationalspieler zumindest ein Stück weit erklärt. Die These besagt in Kürze: Steckt jemand erst einmal in einer Schublade, dann werden vor allem Aktionen und Verhaltensweisen wahrgenommen, welche die eigenen Einschätzungen bestätigen.

Auf Sané übertragen bedeuten die Ausführungen aus der Wissenschaft des menschlichen Erlebens und Verhaltens, dass der Stürmer dribbeln und laufen kann, wie er will, das Bild von ihm bleibt in der Öffentlichkeit dennoch bestehen. Der 30-Jährige von Galatasaray Istanbul müsste wohl schon mit einer Reihe von außergewöhnlichen Darbietungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft aufwarten, um seinen Ruf loszuwerden. Er gilt als ein Profi, der sein Ausnahmetalent verschleudert.

Die Korrektur in den Köpfen erfolgt aber nicht. Denn bei Sané verändert sich bisher nichts – und das ewige Versprechen auf die Zukunft bleibt unerfüllt. Es gibt bei ihm nur punktuelle Ausreißer nach oben wie das Siegtor unmittelbar vor Turnierbeginn gegen die USA. Oder wie im vergangenen November in der WM-Qualifikation beim 6:0 gegen die Slowakei. Es war eines seiner besten Spiele im Nationaltrikot. Solche Erfolgserlebnisse freuen Nagelsmann und die Mitspieler besonders, weil Sané im Team beliebt ist und die Kollegen seine Begabung im Training mitbekommen. Da spielt er Tempo und Technik offenbar aus.

DFB-Team: Kai Havertz und Joshua Kimmich verteidigen Leroy Sané

„Er ist einer der besten Spieler. Wir sind froh, dass er hier ist“, sagt zum Beispiel Kai Havertz über Sanés Hochbegabung. Auch Joshua Kimmich kann nicht nachvollziehen, dass der Flügelstürmer nach Länderspielen häufig schlecht bewertet wird. „Natürlich ist es cool, wenn er jedes Spiel drei Tore macht, aber es gibt auch andere Aufgaben, die er zu erfüllen hat“, sagt der Kapitän über den Mann, der in der Mannschaft laut Kimmich sein Ego hinten anstellt.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann macht eine kurze Pause. Foto: Jan Woitas/dpa

Vielleicht liegt die ihn begleitende Skepsis also an Sanés Körpersprache, die immer lässig wirkt oder an seiner Haltung, die häufig Gleichgültigkeit signalisiert. Mit Sicherheit hat es jedoch damit zu tun, dass jeder das enorme Potenzial erkennen kann, das im Grunde zur Weltkarriere hätte führen müssen. Auf einer Stufe mit den Besten der Besten. Jeder kann aber auch erkennen, dass Sané kein Mbappé ist. Weil er seine Fähigkeiten, die Gegner mit Geschicklichkeit und Geschwindigkeit stehen zu lassen, nicht zeigt, wenn es zählt.

Vergangenen Sommer wechselte Leroy Sané vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul

Seit der Europameisterschaft 2016 hat Sané nun 14 Turnierspiele im deutschen Trikot ohne Tor bestritten. Bei dieser Weltmeisterschaft wurde er zuletzt beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste ausgewechselt. Dennoch betont der Bundestrainer, wie engagiert der Angreifer sich einbringt. Doch ist das Zurücksprinten nicht Voraussetzung, um überhaupt aufgestellt zu werden? Und ist das Arbeiten für die Mannschaft nicht ein gern benutztes Argument, wenn Angreifer in ihrer Kernkompetenz nicht überzeugen? Tore, Vorlagen, Eins-gegen-eins-Duelle. Da kommt zu wenig.

Dennoch verteidigt Nagelsmann den Außenstürmer permanent. Selbst wenn er die ihm gestellten Vorgaben nicht erfüllt. Was zu den zwei Sichtweisen führt, wie man sich Sané nähern kann. Zum einen gibt es die Trainer-Betrachtung. Immer wieder sind seine Übungsleiter überzeugt, dass sie das wahre Leistungsvermögen dauerhaft herauskitzeln können. Auch Nagelsmann glaubt das und hat so die in Fachkreisen umstrittene Nominierung für das Amerika-Abenteuer gerechtfertigt.

Gelungen ist das Vorhaben bisher jedoch nur Thomas Tuchel mal für ein paar Monate beim FC Bayern München und Pep Guardiola in Sanés erster Premier-League-Saison bei Manchester City. Seit vergangenem Sommer steht der Großverdiener bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag, was zweierlei offenbart. Erstens, die Spitzenvereine haben die Geduld verloren. Zweitens, der Spieler selbst hat sich aus den europäischen Topligen verabschiedet.

Zum anderen existiert bei Sané noch die Perspektive des Publikums. Sie ist dadurch geprägt, dass ein Großteil der Zuschauer meint, da habe einer schon zu viele Chancen in der Nationalelf erhalten. Das macht ihn zur Reizfigur. Die Fans verstehen nicht, wieso Sané überhaupt dabei ist – und dann auch noch von Anfang an aufläuft. Trotz der Ausfälle von Serge Gnabry und Lennart Karl.

In der Tat haben die Verletzungen Nagelsmann der besten Alternativen zu Sané auf der rechten Offensivposition beraubt. Personelle Optionen gibt es dennoch. Kai Havertz, Jamal Musiala, Jamie Leweling. Dennoch hält der Bundestrainer seinem Schützling die Treue. Wohl auch aus psychologischen Gründen. „Ich bin keiner, der sich treiben lässt von irgendwelchen Meinungen von außen“, sagt Nagelsmann und will es hinbekommen, dass Sané mit seinen Riesenmöglichkeiten in einem großen Spiel wie Kai aus der Kiste springt.