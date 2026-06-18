Nationalmannschaft: Neuers letztes Turnier, im Prinzip

Der Torhüter betont, dass er nicht über die WM hinaus im DFB-Team spielen wird. Aber was heißt das schon bei dem 40-Jährigen.

Manuel Neuer hat sich lässig auf das Fahrrad geschwungen, um die wenigen Kilometer ins Teamhotel zurückzufahren. Zuvor ist er noch für ein paar Fotos und Videos mit den Fans zur Verfügung gestanden, als er das Trainingsgelände verließ. Freundlich und milde lächelnd. Wie immer, möchte man sagen, da den Torhüter der deutschen Nationalmannschaft neben seiner sportlichen Klasse eine große Bodenhaftung auszeichnet. Und mit der Aura, die ihn angeblich umgeben soll, kann der 40-Jährige ohnehin wenig anfangen. „Das müssen Sie sagen“, antwortet Neuer schmunzelnd auf die erste Journalistenfrage während der Pressekonferenz, „ich habe ja gerade den Raum betreten.“

Vom heiligen Manu, den die gegnerischen Stürmer fürchten und die eigenen Verteidiger verehren, ist in diesem Moment wenig zu spüren. Vielmehr sitzt im Hörsaal der ehrwürdigen Farrell Hall auf dem Gelände der Wake Forest University in Winston-Salem ein Mann, der weiß, was er bei der WM will, wie er es erreichen kann – und wie es danach für ihn in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) weitergehen soll.

Gar nicht mehr, um hinten anzufangen. Neuer hat im Mannschaftsquartier klar gemacht, dass die Weltmeisterschaft in Nordamerika sein letztes großes Turnier ist. „Ich habe nicht vor, in zwei Jahren bei der Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen. Das steht für mich fest.“ Im Prinzip. Denn was heißt das schon bei Neuer. Grundsätzliche Entscheidungen können revidiert werden, wie sich in den vergangenen Wochen gezeigt hat.

Nach der Heim-EM 2024 hat sich Neuer ja schon einmal aus dem DFB-Team zurückgezogen. Mehr oder weniger freiwillig. Denn nach dem Viertelfinal-Aus gegen den späteren Titelträger Spanien brauchte es eine gewisse Bedenkzeit, ehe der Schlussmann seinen Rücktritt aus der Nationalelf erklärte. Nichts sollte überstürzt werden, und sein Ehrgeiz brennt noch immer. „Damals war es die richtige Entscheidung. Ich bin ja aus gutem Grund zurückgetreten“, sagt Neuer im Rückblick.

Die Belastungen mit dem FC Bayern und dem DFB-Team erschienen dem Routinier zu groß, da der Körper immer öfter nicht mitspielt. Zuletzt war es die linke Wade, die zwickte. Trotz größter Achtsamkeit und höchster Professionalität. So lief es auch im vergangenen Frühjahr, als sich ein Comeback als Deutschlands Nummer eins andeutete. Im innersten Zirkel. Neuer kam aus einer Verletzungspause. Sein Plan „im Februar, März“ sah deshalb vor, erst einmal wieder verlässlich zu spielen, ehe er sich mit den Avancen des Bundestrainers beschäftigte.

Der Kontakt zu Julian Nagelsmann war ja nie abgebrochen – und im Gespräch habe sich der Bundestrainer zunächst ganz allgemein über seine Trainingsintensität erkundigt, so Neuer. Erst später erfolgte die konkrete Frage, ob er sich erneut ein Turnier zutraue – nach starken Auftritten mit den Münchnern in der Champions League. Also reifte der Gedanke, es noch einmal zu wagen. Und jetzt spielt der Weltmeister von 2014 zum Leidwesen des verdrängten Oliver Baumann seine fünfte WM – mit einer Mannschaft, der er den Titelgewinn zutraut. „Ansonsten wäre ich nicht hier“, sagt der 125-fache Nationalspieler.

Sieben Einsätze müssten noch hinzukommen, um mit dem Finale abzuschließen. Auf Abschiedstour wähnt sich Neuer aber nicht. „Ich will mich jetzt nicht damit auseinandersetzen, dass die kommenden Einsätze meine letzten Spiele für Deutschland sein könnten. Ich blicke nach vorne“, sagt der Torhüter. Elfenbeinküste, Samstag in Toronto. Das hält der Spielplan als nächste Herausforderung für den Schlussmann bereit, der die WM-Spiele als „absolutes Geschenk“ für sich betrachtet.