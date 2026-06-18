Nationalmannschaft: Neuers letztes Turnier, im Prinzip

Der Torhüter betont, dass er nicht über die WM hinaus im DFB-Team spielen wird. Aber was heißt das schon bei dem 40-Jährigen.
Manuel Neuer hat sich lässig auf das Fahrrad geschwungen, um die wenigen Kilometer ins Teamhotel zurückzufahren. Zuvor ist er noch für ein paar Fotos und Videos mit den Fans zur Verfügung gestanden, als er das Trainingsgelände verließ. Freundlich und milde lächelnd. Wie immer, möchte man sagen, da den Torhüter der deutschen Nationalmannschaft neben seiner sportlichen Klasse eine große Bodenhaftung auszeichnet. Und mit der Aura, die ihn angeblich umgeben soll, kann der 40-Jährige ohnehin wenig anfangen. „Das müssen Sie sagen“, antwortet Neuer schmunzelnd auf die erste Journalistenfrage während der Pressekonferenz, „ich habe ja gerade den Raum betreten.“