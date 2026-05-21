Nationalmannschaft: Julian Nagelsmann hat viel Vertrauen verspielt

Rund um die Kader-Nominierung ist es zum Kommunikationsdesaster gekommen. Nun kämpft der Bundestrainer darum, vor der Fußball-WM die Zweifel zu vertreiben.
In gut drei Wochen beginnt für die Nationalmannschaft die Abenteuerreise in Amerika. In Houston gegen Curaçao ertönt der erste Anpfiff. Doch von Vorfreude auf die Weltmeisterschaft ist nichts zu spüren – und schon gar nichts davon, dass sich Fußball-Deutschland hinter seinen Lieblingen vereint, um nicht nur auf dem Platz geschlossen aufzutreten. Aufbruchstimmung, Begeisterung, Teamspirit. All die emotionalen und motivierenden Komponenten, die diese Elf nach innen wie außen benötigt, um erfolgreich zu sein – vorerst Fehlanzeige.