Nationalmannschaft: In der deutschen Wundertüte steckt Dynamik

Der Auftaktsieg bietet viel: Sieben Treffer, sechs verschiedene Torschützen und einen WM-Rekord – doch als Maßstab dient der Raketenstart von Houston nicht.
Da stand er nun nach seinem Comeback in den Stadionkatakomben – in voller Größe von 1,93 Metern, entspannt lächelnd und im Bewusstsein, einen neuen Rekord quasi in Händen zu halten. Manuel Neuer hat sein 20. WM-Spiel absolviert. So viele wie kein anderer Torhüter bei Weltmeisterschaften. Dank seiner fünften Teilnahme am größten Turnier des Planeten bringt der 40-Jährige dadurch natürlich einen riesigen Erfahrungsschatz mit nach Nordamerika. Er war schon einmal bei einem 7:1 mit der deutschen Nationalmannschaft auf einem anderen Kontinent dabei. Am 8. Juli 2014 in Belo Horizonte.