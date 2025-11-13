Nationalmannschaft: Im Vergleich zur VfB-Zeit – darauf hat sich Nick Woltemade schnell umgestellt

1 Der Nationalspieler Nick Woltemade präsentiert sich bei der Pressekonferenz in Luxemburg locker. Foto: IMAGO/Eibner

Der Stürmer hat vor den Länderspielen in der WM-Qualifikation kurze Einblicke in seine ersten England-Erfahrung gewährt – und diese sind durchaus schmerzhaft gewesen.











Für Nick Woltemade läuft es in England gut und er ist mit reichlich Selbstvertrauen zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft angereist. Dennoch musste sich der Stürmer auf der Insel gewaltig umstellen, wie er auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg bekannte. „Ich hatte im ersten Spiel relativ früh schon Krämpfe“, sagte der 23-Jährige, der kurz vor dem Ende der Sommer-Transferzeit vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt war.