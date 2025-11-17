Norwegens Sieg in Italien eröffnet der DFB-Elf neue Chancen bei der WM-Auslosung. Das Zögern der FIFA bei den Regeln ist kein Problem mehr - aber nur, wenn Deutschland gegen die Slowakei gewinnt.
Leipzig - Erling Haaland hat Julian Nagelsmann einen großen Gefallen getan. Mit seinen Toren zum 4:1-Sieg Norwegens in Italien schoss der Superstar nicht nur sein Team zur WM, er verbesserte auch wieder die Ausgangslage für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im monatelangen Hin und Her um einen Platz im besten Lostopf bei der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember in Washington.