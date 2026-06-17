Nationalmannschaft: Führungsfigur mit neuer Gelassenheit

Joshua Kimmich erlebt seine dritte WM. Als Kapitän ist es seine erste - und der 31-Jährige präsentiert sich in den USA ohne den alten Eifer.

Bei den Kimmichs gibt es bereits ein WM-Ritual. Jeden Morgen ruft der Papa aus Winston-Salem, North Carolina, an. Amerikanische Ortszeit. Danach widmet sich Joshua Kimmich seiner Arbeit, doch zuvor will er wissen, was zu Hause in München los ist. Seine grundsätzliche Einschätzung: „Alles stabil.“ Die Kinder seien dann meist aufgrund der sechsstündigen Zeitverschiebung verteilt in Schule und Kindergarten und er nutzt die Gelegenheit, um mit seiner Frau Lina die Lage zu erörtern. „Ich habe nicht das Gefühl, dass zu Hause der Baum brennt. Und wenn, glaube ich, würde es meine Frau mir nicht sagen“, erzählt der 31-Jährige, der zugibt, Frau und Kinder zu vermissen.

Knapp drei Wochen ist Kimmich bereits mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unterwegs. Im Auftrag der Nation. Für den Kapitän ergibt sich somit erst in New York am 25. Juni die nächste Gelegenheit, die Familienmitglieder wieder in die Arme zu schließen, wenn das dritte Gruppenspiel gegen Ecuador ansteht. So sieht es das Familien-Management vor, da der sportliche Plan durch das 7:1 zum Auftakt gegen Curaçao und den neuen Modus praktisch erfüllt ist.

In der Begegnung mit der Elfenbeinküste kann die DFB-Elf am Samstag (22 Uhr/ZDF) in Toronto die rechnerischen Zweifel an einem Weiterkommen beseitigen. Der Aufenthalt in Übersee würde sich dann zumindest um ein K.-o.-Spiel verlängern. Und kommt es wie erwartet, wäre das für den vierfachen Vater und 111-fachen Nationalspieler Joshua Kimmich ein doppeltes Glück. Zum einen, weil er seine Lieben zwei Tage lang im DFB-Quartier in den USA um sich hätte – und zum anderen, weil der Defensivallrounder im Trikot mit dem Bundesadler noch nie eine WM-Vorrunde überstanden hat.

Kimmichs ansonsten äußerst erfolgreiche Karriere beim FC Bayern ist auf Verbandsseite geprägt von den Enttäuschungen 2018 und 2022. Er verließ die Turniere in Russland und Katar mit Tränen in den Augen. Drei Niederlagen, zwei Unentschieden und nur ein Sieg stehen in seiner persönlichen WM-Bilanz. Zu wenig für einen Mann mit seiner Klasse, seinen Ambitionen und seinen Möglichkeiten, weshalb er als unvollendet gilt. Zudem verkörpert er für viele Fans bislang eine zwar talentierte, aber eben auch gescheiterte Generation in der Nationalmannschaft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (links) und sein Kapitän Joshua Kimmich verstehen sich. Foto: dpa/Tom Weller

Diese Fremd- und vor allem Selbstwahrnehmung hing Kimmich lange nach und stachelte ihn noch mehr an. Der Musterprofi wollte auf dem Platz alles selbst regeln. Einwürfe, Freistöße, Eckbälle. Jeder Angriff musste über ihn laufen und in keiner Verteidigungslinie wollte er fehlen. Der Münchner vermittelte in seinem verbissenen Eifer den Eindruck eines getriebenen Spielers.

Und nun? Kimmich ist als Persönlichkeit gereift. Offensichtlich jagt er nicht mehr dem Traum hinterher, einen Titel mit der Nationalmannschaft gewinnen zu müssen. Vielmehr verfolgt er das Ziel nur noch. Voll motiviert und nicht weniger ehrgeizig als zuvor. Bei aller Fokussierung auf den Fußball, wirkt er jedoch gelassen genug, seine dritte Weltmeisterschaft als Chance zu begreifen – und nicht als Verpflichtung, anderen und sich etwas beweisen zu müssen.

An Kimmichs Rolle ändert der innere Wandel jedoch nichts. Er geht voran. Bei jeder Übung auf dem Trainingsplatz ist der Kapitän derjenige, der als Erster losläuft. Mit aufrechter Haltung und das Trikot akkurat in die Sporthose gesteckt. Auch im übertragenen Sinne behält er so den Kopf oben. In Rudi Völlers anerkennenden Worten schwingt deshalb Pathos mit, wenn der Sportdirektor über Kimmich sagt: „Er ist der Fahnenträger für uns alle.“

Unsere Empfehlung für Sie Nationalmannschaft Mit Talent gesegnet Der Mittelfeldspieler Felix Nmecha überzeugt bei seiner WM-Premiere und steht auch nach dem Abpfiff im Zentrum des Geschehens - in einem Gebetskreis.

Julian Nagelsmann bezeichnet Kimmich als „ein Vorbild und Leader“. Auffällig lange sprachen der Bundestrainer und sein verlängerter Arm beim ersten Training auf dem Gelände der Wake Forest University miteinander. Ein Bild, das vor allem eines zwischen den beiden Protagonisten ausdrückte: Es herrscht ein Vertrauensverhältnis. „Wir Spieler folgen ihm“, sagt Kimmich über den Bundestrainer – und Nagelsmann weiß, dass er sich auf den Vielspieler verlassen kann. Auf dem Rasen, aber ebenso beim Versuch, eine positive Stimmung zu schaffen.

Die Nationalmannschaft soll sich während der WM-Wochen als eine Art Familie verstehen. Um zusammenzustehen, wenn es eng wird. „Ich finde, dass es bei uns im Team homogen zugeht. Ohne, dass jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das muss es auch nicht. Aber jeder Spieler hat verstanden, dass wir an einem gemeinsamen Ziel arbeiten“, sagt Kimmich. Überbewerten will er die augenblicklich gute Atmosphäre jedoch nicht. Dafür sei es deutlich zu früh, betont die erfahrene Vater- und Führungsfigur.