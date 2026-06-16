Nationalmannschaft: Eckball, Kopfball, Tor - die wieder entdeckte Erfolgsmasche

Nico Schlotterbeck trifft beim WM-Auftakt nach einer einstudierten Variante mit Nathaniel Brown. Das untermauert die These, dass Standards eine besondere Bedeutung zukommen.
Der Jubel war nicht einstudiert. Im Gegensatz zum Tor. Dennoch fanden Torschütze und Vorlagengeben auf ihren nicht gekennzeichneten Wegen zur spontanen Umarmung zusammen, in der Nähe der Eckfahne. Nachdem Nico Schlotterbeck vor Erleichterung erst einmal in die Luft gesprungen war, seine Freude hinausgeschrien hatte und die Muskeln spielen ließ. Den linken Trikotärmel hochgezogen, den Bizeps angespannt – und mit dem rechten Zeigefinger darauf gedeutet. Ein Zeichen der Stärke – und ein spezieller Moment. Zu sehen beim 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao. Dann endlich war der Innenverteidiger bei Nathaniel Brown angelangt, dem Co-Produzenten der einstudierten Eckballvariante.