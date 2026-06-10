Nationalmannschaft: Der Bodyguard des Bundestrainers

Rudi Völler erscheint aus dem Hintergrund. Aus dem Schatten einer mehr als zwei Meter hohen Posterwand begibt er sich auf das Podium. Die Nationalspieler Jamie Leweling und Nick Woltemade sind darauf zu sehen. Sie lächeln. Es ist ein Bild aus den Trainingstagen in Herzogenaurach. Mit einer riesigen Fotografie auf der anderen Seite des Hörsaals, auf der David Raum vorangeht, bilden die Momentaufnahmen der Nationalspieler den Rahmen für den Auftritt des Sportdirektors 7000 Kilometer entfernt von Franken. In der Abgeschiedenheit von Winston-Salem, dem aktuellen Quartierstädtchen der deutschen Nationalmannschaft im US-Bundesstaat North Carolina.

Zuversicht soll vor dem Amerika-Abenteuer ausgestrahlt werden, eine gute Atmosphäre soll rund um die Auswahl des Deutschen Fußball (DFB) herrschen und nichts soll die Aussichten auf einen gelungen WM-Start trüben. Denn innerbetrieblich muss es funktionieren, um Erfolg zu haben. Das wissen alle. „Ein Sieg im ersten Spiel gibt uns eine gewisse Ruhe“, sagt Völler. Für solche Aussagen ist er gekommen. Trotz Zeitnot. Denn noch ehe das Team unter Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntag (19 Uhr/ARD) in Houston gegen Curaçao antritt, muss der 66-Jährige den DFB noch an anderer Stelle vertreten. Als Botschafter einer guten Sache und als beliebteste Figur des Verbandes.

Zu Besuch im Lieblingsstadion

Mit dem Präsidenten Bernd Neuendorf und Generalsekretär Holger Blask ist Völler unterwegs. Sie sind nach Mexiko geflogen, um sich auf eine kleine PR-Tour zu begeben. Zunächst um zwei Einrichtungen der Egidius-Braun-Stiftung für hilfsbedürftige Kinder zu besuchen und Schecks zu überreichen, 40 Jahre nach der Initiative des ehemaligen DFB-Chefs. „Es ist schön, dass dieses Engagement so lange gehalten hat und auch noch weiter besteht“, sagt Völler, der 1986 als Spieler seine erste Weltmeisterschaft erlebte. Mittlerweile ist es die fünfte in der dritten Funktion nach Stürmer und Teamchef.

Nach dem Besuch im Waisenhaus sitzt Völler dann beim Eröffnungsspiel an diesem Donnerstag zwischen dem Mitausrichter und Südafrika in Mexiko-Stadt auf der Tribüne. „Im Aztekenstadion“, sagt der ehemalige Angreifer, „das mit Abstand schönste Stadion für mich.“ Trotz Rom, wo er mit Lothar Matthäus und Co. 1990 Weltmeister geworden ist. In diesem Stil geht es eine halbe Stunde weiter. Völler plaudert über aktuelle Spieler, erzählt Anekdoten aus seiner aktiven Zeit, lobt die herzlichen Gastgeber sowie die guten Bedingungen im Trainingsstadion – und es wird klar, für welchen Zweck er vor allem die große Halle an der Wake Forest Universität betreten hat. Er verbreitet Optimismus.

Doch die Rolle des Gute-Laune-Onkels erfüllt nur eine Hälfte seines Anforderungsprofils. Der in Ehren ergraute Völler ist auch dafür da, unliebsame Diskussionen abzumoderieren oder sie im besten Fall erst gar nicht aufkommen zu lassen. „Ich habe keine Angst, mich politischen Fragen zu stellen“, sagt der DFB-Sportdirektor, „aber wir sind für solche Probleme die falschen Ansprechpartner. Wir konzentrieren uns darauf, eine gute WM zu spielen, den Rest wird man sehen.“

Völler war nach den jüngsten Eingriffen der US-Politik in die WM-Abläufe gefragt worden. Die Behörden hatten zuvor dem afrikanischen Schiedsrichter Omar Artan die Einreise verweigert. „Ich hätte das gerne anders gehabt“, sagt der Funktionär, aber er könne den Sachverhalt eben „nicht beurteilen“. Ohnehin will sich der DFB nicht in gesellschaftliche Debatten verstricken lassen. Anders als 2022 in Katar, als sich (zu) vieles um die Regenbogenbinde und eine inszenierte Geste der Nationalelf drehte.

Fettnäpchen werden umdribbelt

Nach den schlechten Erfahrungen von Katar sollen solche Angelegenheiten von der Mannschaft ferngehalten werden. Auch dafür ist Völler da. Als Fleisch gewordenes Schutzschild, das mit einem Lächeln die Angriffe abwehren oder mit Charme die Fettnäpfchen umdribbeln kann. Dem früheren Publikumsliebling nimmt man in Fußball-Deutschland so ziemlich alles ab – und man sieht ihm auch vieles nach.

Völler ist Völler – und für die Fans gibt es bekanntlich ja nur einen, der immer noch besungen und mit Ruuuudi-Rufen gefeiert wird. So einer taugt auch als Einzelkämpfer, wenn es sein muss. Wie rund um die Kadernominierung, als sich die Kritik an Nagelsmann zum Sturm auszuwachsen drohte. „Wenn es ein bisschen Gegenwind gibt, bin ich ja auch noch da“, hat er vor dem Abflug in die Vereinigten Staaten betont. Als Bodyguard des Bundestrainers.