Nationalmannschaft: Das Warten auf „Magic Musiala“

Der Offensivspieler ist noch nicht in WM-Form. Dennoch bleibt der Bundestrainer gelassen – und gibt dem Zauberfuß weiter Zeit.
Die Leichtigkeit fehlt. Diese fast schwerelose Art, wie Jamal Musiala an den Gegenspielern vorbeidribbelt. Links oder rechts herum, mit feinster Ballbehandlung und enormer Dynamik. Die Anstrengung war immer nur den Verteidigern anzusehen, wenn sie versuchten, den freien Offensivgeist einzufangen. Musiala löste die engsten Situationen mit spielerischer Eleganz – und weg war er. Eine „unglaubliche Gabe“ nennt der Bundestrainer Julian Nagelsmann die Fähigkeit, auf dem Fußballplatz magische Momente zu kreieren und dadurch Spiele – vielleicht sogar eine Weltmeisterschaft – zu entscheiden. Nur: der Zauberfuß kämpft vor dem WM-Start um seine Form.