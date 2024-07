Nationalmannschaft bei der EM 2024: Ohne Angstschweiß gegen die Wunderdribbler

1 Gut gelaunt und zuversichtlich: die Nationalspieler David Raum und Joshua Kimmich blicken auf das Spiel gegen Spanien am Freitag in Stuttgart. Foto: dpa/Federico Gambarini

Auf Joshua Kimmich und David Raum kommen im Viertelfinale des Heimturniers besondere Aufgaben zu. Die beiden Außenverteidiger müssen Lamine Yamal und Nico Williams stoppen – aber wie?











Link kopiert



Am besten ist es, David Raum reagiert erst mal nicht und bleibt ganz ruhig. Das wird dem Energiebündel aus Leipzig zwar schwerfallen. Aber am besten ist es, er konzentriert sich einfach nur auf die Kugel und versucht nicht den wackelnden Oberkörper oder die über den Ball steigenden Beine dieses jugendlichen Wunderknaben zu fixieren. Denn Lamine Yamal beherrscht das mit den Finten so gut und rasant, dass einem Außenverteidiger schnell schwindelig werden kann. Eine falsche Bewegung – und schon ist der Dribbler weg.