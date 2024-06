Nationalmannschaft bei der EM 2024: DFB-Stars und Fans – mit neuer Lust und alter Leidenschaft

1 Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler blickt auf das Spiel gegen Dänemark. Foto: IMAGO/Kirchner-Media/IMAGO/Kirchner-Media/DI

Sportlich wie atmosphärisch darf sich Rudi Völler nach der EM-Gruppenphase bestätigt fühlen. Die Natinalelf und das Land bilden eine Einheit. Dennoch mahnt der Sportdirektor vor dem Achtelfinale gegen Dänemark.











Link kopiert



Die Busfahrten haben es für Rudi Völler ganz schön in sich. Der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schaut dann aus dem Fenster – und was er sieht, gefällt ihm. Nein, es berührt ihn sogar. Diese wieder gewonnene Freude, mit der die Fans die schwarz-rot-goldenen Fahnen schwenken; diese wieder entdeckte Herzlichkeit, mit der die Menschen der Nationalmannschaft alles Gute wünschen; diese wieder aufgeflammte Leidenschaft, mit der die Zuschauer die Spieler am Straßenrand und in den Stadien unterstützen.