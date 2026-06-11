Nationalhymne „im Stuhlkreis“ und Mega-Nachspielzeit – das ändert sich bei der WM

Die FIFA krempelt WM-Traditionen um: Nationalhymnen werden im XXL-Kreis mit dem gesamten 26-Mann-Kader inszeniert. Zudem gibt es weniger Drama auf dem Platz – schon weil Italien fehlt.

Kurz vor dem Turnierstart sorgt der Weltverband FIFA für Gesprächsstoff. Wer dachte, bei einer Weltmeisterschaft ändere sich ohnehin nur alle vier Jahre die Trikotfarbe, liegt falsch. Diesmal geht es zwei altbekannten Fußball-Traditionen an den Kragen: Dem steifen Aufreihen vor dem Anpfiff und dem taktischen Zeitschinden.

Nationalhymne im „Stuhlkreis“ Das Bild hat sich über Jahrzehnte ins sportliche Gedächtnis eingebrannt: Die elf Spieler der Startaufstellung stehen Arm in Arm in einer perfekten Reihe, die Kamera fährt die Gesichter ab, und es wird mehr oder weniger textsicher mitgesungen. Damit ist jetzt Schluss. Statt der klassischen Reihe formieren sich die Teams künftig im Kreis um das Banner im Mittelkreis.

Fußball als Kindergarten? (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop

Der komplette Kader präsentiert sich zudem auf dem Rasen: Nicht mehr nur die Startelf darf (oder muss) ran. Die FIFA holt alle 26 Akteure des Kaders für die Hymne auf den Platz. Auch die Ersatzspieler stehen somit von Sekunde eins an im Fokus und sollen den emotionalen Moment auf dem Rasen miterleben. Insgesamt 52 Mann bilden einen Kreis, in dem jeder den anderen anschauen kann. Sollten Iran und die USA aufeinander treffen, kann das besonders „lustig“ werden.

Auch visuell wird die Zeremonie visuell aufgewertet. Neben Bannern und Logos wird es im Laufe des Turniers immer bunter: Farbiger Rauch und Pyrotechnik sollen vor dem Anpfiff für Entertainment-Feeling sorgen – fehlen eigentlich nur noch die Cheerleader aus dem American Football. Erst nach der Hymne müssen die Auswechselspieler den Platz räumen, damit Handshake und Mannschaftsfoto der Startelf wie gewohnt stattfinden können.

Gehören zur großen US- Show auch Cheerleader? (Archiv Foto: IMAGO/Foot Bowl

„Katar-Effekt“ mit extremen Nachspielzeiten

Das zweite große Thema betrifft die Netto-Spielzeit. Das Zeitschinden – das langsame Gehen bei Auswechslungen, das theatralische Verharren auf dem Boden nach leichten Fouls oder das Verzögern von Abschlägen – soll endgültig unattraktiv werden. Die Unparteiischen sind angehalten, jede verlorene Sekunde exakt zu erfassen. Verletzungspausen, lange Torjubel und Auswechslungen werden rigoros nachgespielt.

Der „Katar-Effekt“ wird somit verschärft: Was sich bereits beim vergangenen Turnier in Katar mit Nachspielzeiten von teilweise zehn Minuten und mehr angedeutet hat, wird nun zum Standard erhoben. Das Ziel ist klar: Wer versucht, die Uhr durch Taktik strapazieren, schadet sich am Ende nur selbst, weil er die Partie künstlich verlängert.

Mehr Event, mehr Netto-Fußball?

Die FIFA dreht an zwei Stellschrauben gleichzeitig. Während die neue Hymnen-Zeremonie vor allem auf maximale Inszenierung abzielt, soll die strikte Regelauslegung beim Zeitschinden die Fairness und den Spielfluss auf dem Platz sichern. Für die Zuschauer bedeutet das mehr Show vor dem Spiel und deutlich längere Geduldsproben in der Schlussphase.

Der eine oder andere dürfte allerdings schimpfen, dass Fußball dank Katar, Gianni Infantino, Donald Trump und seinen Amis auch nicht mehr das ist, was es mal war. Laut einer aktuellen Umfrage (RTL/Forsa) kommt übrigens noch keine WM-Stimmung in Deutschland auf – lediglich 26 Prozent freuen sich auf das Turnier. Dennoch wollen 52 Prozent die WM-Spiele verfolgen und somit mehr als 2022 in Katar mit damals 45 Prozent.