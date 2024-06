Nationalheld brachte kein Glück: Novak Djokovic sieht serbisches EM-Aus in München

1 Novak Djokovic auf der Tribüne in München. Foto: IMAGO/Shutterstock

Tennis-Star Novak Djokovic ließ es sich trotz seiner aktuellen Knie-Verletzung nicht nehmen, seine Serben beim entscheidenden EM-Spiel gegen Dänemark in München zu unterstützen. Am Ende feuerte er sie jedoch vergeblich an.











Der serbische Tennis-Superstar Novak Djokovic (37) hat sich am Dienstagabend das entscheidende EM-Gruppenspiel seiner Serben gegen Dänemark in München angesehen. Das Besondere: Der 24-fache Grand-Slam-Sieger kuriert sich derzeit nach einer Knie-Operation in London aus und trainierte noch am Vormittag auf dem heiligen Rasen von Wimbledon, um sich auf sein Comeback vorzubereiten. Wenige Stunden später nahm er dann im serbischen Nationaltrikot - standesgemäß mit der Nummer 1 - auf der Tribüne Platz.