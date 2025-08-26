Nationalgardisten in Washington: Trump plant die Besetzung weiterer US-Städte

Der US-Präsident schickt trotz sinkender Kriminalitätsraten auch Soldaten nach Chicago und Baltimore. Damit sollen massenhafte Abschiebungen ermöglicht werden.
Mit ihren braun-grünlich gefleckten Uniformen und Feldmützen gehören die Männer und Frauen der Nationalgarde inzwischen zum Stadtbild von Washington. Seit Donald Trump vor zwei Wochen einen angeblichen Kriminalitätsnotstand in der amerikanischen Hauptstadt ausgerufen hat, patrouillieren die Soldaten auf der National Mall, am Union Station oder an der touristischen Wharf am Potomac-Fluss. Mit einem Panzerfahrzeug haben sie kürzlich einen Personenwagen plattgemacht. Der Fahrer musste mit einer hydraulischen Rettungsschere befreit werden.