Der von der US-Regierung angeordnete Einsatz von Soldaten der Nationalgarde in mehreren Großstädten ist umstritten. Nun sollen Zehntausende für Einsätze gegen Unruhen ausgebildet werden.
Washington - Das Pentagon hat Medienberichten zufolge die Nationalgarden in den USA angewiesen, "schnelle Eingreiftruppen" aufzubauen. Diese sollten für die Bekämpfung von Unruhen innerhalb der USA ausgebildet und ausgerüstet werden und bis Anfang des kommenden Jahres einsatzbereit sein, berichteten das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" sowie die britische Zeitung "The Guardian" jeweils unter Berufung auf interne Dokumente des US-Verteidigungsministeriums.