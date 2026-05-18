Die Sorgen um Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wachsen. Am Nationalfeiertag zeigte sie sich mit Sauerstoffgerät und offenbar sichtlich angeschlagen.
Am norwegischen Nationalfeiertag haben sich alle Augen auf Kronprinzessin Mette-Marit (52) gerichtet. Bei den Feierlichkeiten kommt die Königsfamilie traditionell in der Residenz Skaugum zusammen und zeigt sich später auf dem Balkon des Palasts in Oslo. Laut norwegischen Medienberichten wirkte Mette-Marit, die an einer chronischen Lungenfibrose leidet, dabei "sichtlich geschwächt". Wie auf Bildern zu sehen ist, war sie auf ihr Sauerstoffgerät angewiesen, und musste sich mehrmals auf einen Stuhl setzen, der bereits dafür bereitstand.