Nationalfeiertag in Monaco: Fürstin Charlène strahlt in Lila

1 Am 19. November grüßt die Fürstenfamilie traditionell vom Palastbalkon. Foto: Action Press/Dutch Press Photo Agency

Beim monegassischen Nationalfeiertag, der jährlich am 19. November stattfindet, stand einmal mehr Fürstin Charlène im strahlenden Mittelpunkt. Sie zog in einem lilafarbenen Hosenanzug alle Blicke auf sich.











Link kopiert



Am Nationaltag von Monaco, der auch unter dem Namen "La Fête du Prince" bekannt ist, wird besonders das Outfit von Fürstin Charlène von Monaco (46) jährlich mit Spannung erwartet. Auch am 19. November 2024 enttäuschte sie die Neugierigen nicht: Die Frau von Fürst Albert II. (66) stach in einem modischen lilafarbenen Hosenanzug aus ihrer Familie heraus.

Pumps zur 7/8-Hose Die ehemalige Olympia-Schwimmerin wählte für den wichtigen Anlass das zweiteilige Outfit in 7/8-Länge, das laut "Daily Mail" vermutlich eine Sonderanfertigung von Louis Vuitton war, einen farblich passenden Fascinator und schwarze Pumps. Lesen Sie auch Die Feierlichkeiten begannen traditionell mit einer Messe in der Kathedrale. Dazu begleiteten Alberts Schwestern Caroline (67) und Stephanie (59) das Fürstenpaar. Die beiden Prinzessinnen trugen dunkle Mäntel, so dass Charlène einen Farbtupfer in der Kirche bildete. Danach folgten eine Zeremonie zur Verleihung von Medaillen und eine Militärparade. Zu dieser zeigten sich Charlène und Albert samt ihrer Kinder Jacques und Gabriella (beide 9) auf dem Palastbalkon, von wo aus sie den Zuschauern zuwinkten. Von den gesundheitlichen Problem, die die Fürstin vor allem in den Jahren 2021 und 2022 plagten, war dabei nichts mehr zu sehen. Aufgrund von Komplikationen bei einer Nasennebenhöhlenoperation musste sie damals zehn Monate in ihrem Heimatland Südafrika bleiben. Anschließend musste sie sich in einer privaten Schweizer Klinik behandeln lassen. Sie leide an Erschöpfung, sowohl emotional als auch körperlich, teilte damals der Fürst mit. Die Zwillinge grüßen zum Nationalfeiertag mit neuem Foto Der Palast veröffentlichte auf seinem offiziellen Instagram-Account bereits Videos und Fotos von den Nationaltags-Feierlichkeiten. Darunter befindet sich auch eine Aufnahme der Zwillinge, zu der es heißt: "Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella wünschen euch einen schönen Nationalfeiertag." Auf dem Bild, das offensichtlich am 19. November aufgenommen wurde, legt Jacques in Uniform den Arm um seine Schwester, die ein blaues Mantelkleid trägt. Bald schon steht die nächste Feier für die Familie an: Die jungen Royals werden am 10. Dezember zehn Jahre alt.