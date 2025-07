Nationales Sport-Großevent: Die Finals 2027 kommen nach Stuttgart

1 Wie schon bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird sich der Stuttgarter Schlossplatz auch für die Finals 2027 wieder in eine Public Viewing-Zone verwandeln. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Gemeinderat hat am Donnerstag zugestimmt, dass die Landeshauptstadt die übernächste Auflage des nationalen Sportevents austrägt. Was dahintersteckt.











Stuttgart bekommt das nächste Sport-Großevent. Am Donnerstagabend hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit dem Antrag zugestimmt, die Finals 2027 in der Landeshauptstadt auszutragen. Nach der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird die selbsternannte Sportstadt Stuttgart damit in zwei Jahren erneut Ausrichter eines wichtigen Sportevents. Fragen und Antworten zu dem Turnier.