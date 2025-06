Nationaler Veteranentag: Die Bundeswehr gehört in die Mitte der Gesellschaft

1 Soldaten der Bundeswehr in Niedersachsen: Für viele Jahre haben sich Gesellschaft und Streitkräfte voneinander entfernt. Foto: Philipp Schulze/dpa

Erstmals wird am Sonntag der nationale Veteranentag begangen. Eine gute Idee, auch weil dies zu einer notwendigen Debatte anregt, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Sie haben geschworen, der Bundesrepublik treu zu dienen, Recht und Freiheit tapfer zu verteidigen. So heißt es im Diensteid der Soldaten. Sie waren im Einsatz in Afghanistan, Mali, beim Hochwasser an der Elbe oder im Ahrtal. Einige bezahlten den Dienst mit dem Leben, andere leiden ein Leben lang an seinen Folgen. Doch Anerkennung bekommen diese Männer und Frauen oft nicht.