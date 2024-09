Prähistorische Zahnpflege Schon in der Steinzeit kaute man Kaugummi

Es ist nur ein Stück Masse im Mund, und doch ist es bis in die letzten Winkel der Zivilisation vorgedrungen. Mal als Pose, mal als Retter in der Not wurde das Kaugummi zum Begleiter unseres Lebens. Und das schon in der Steinzeit.