Nationalelf in Ludwigsburg: „Bisschen enttäuschend“ – keine Autogramme bei der Ankunft der Franzosen

1 Wer Fotos von den französischen Spielern am Hotel Monrepos wollte, musste sich ordentlich strecken.. Foto: Maximilian Kroh

Als Frankreichs Fußballer am Mittwoch in Ludwigsburg ankommen, wartet nur eine handvoll Fans vor dem Hotel Monrepos. Unterschriften von Mbappe und Co. bekommen sie trotzdem nicht.











Link kopiert



Die hohen Bauzäune lassen bereits erahnen, dass heute nicht viel gehen wird. „Die fahren rein, steigen aus, gehen ins Hotel und dann au revoir“, fasst einer der wartenden Fans zusammen, was viele vermutlich ebenfalls denken. Etwa 30 Menschen sind an diesem Mittwochmittag zum Hotel Monrepos in Ludwigsburg gekommen, um die französische Fußball-Nationalmannschaft zu sehen. Dort sind die Stars um Kylian Mbappé für ihr Spiel gegen Spanien am Donnerstagabend untergebracht.