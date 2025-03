Nationale Sicherheit: Pentagon-Chef wegen Geheimchat-Affäre unter Druck

4 US-Verteidigungsminister Hegseth ist in der Geheimchat-Affäre zunehmend in den Fokus geraten. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Pete Hegseth teilte brisante Informationen über eine kommerziell betriebene App. Er sagt: «Ich weiß genau, was ich tue.» Manche sind sich da nicht so sicher. Doch sein Chef Trump nimmt ihn in Schutz.











Washington - In der Affäre um einen brisanten Geheimchat der US-Regierung gerät Verteidigungsminister Pete Hegseth zunehmend unter Druck. Nach der Veröffentlichung des gesamten Chatverlaufes rund um einen US-Militärschlag gegen die Huthi-Miliz im Jemen wehrt sich der Pentagon-Chef vehement gegen den Vorwurf, er habe über einen unsicheren Kanal geheime Militärpläne offengelegt und damit auch US-Soldaten in Gefahr gebracht.