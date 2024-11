National Geographic wird 20: Jubiläum im deutschen Fernsehen

Am 1. November 2004, und damit vor ziemlich genau 20 Jahren, startete auch in Deutschland der beliebte TV-Kanal National Geographic. Der Sender ist bekannt für hochwertig produzierte Dokumentar-Inhalte, sprich Serien und Dokus aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung, Geschichte, Kultur, Abenteuer, Investigation und Natur. Zugleich können Zuschauerinnen und Zuschauer diese Inhalte bei National Geographic und dem Schwesternsender National Geographic Wild in atemberaubenden Bildern mit spannenden Hintergrundinformationen und Geschichten förmlich erleben.

Erfolgsgeschichte im deutschen TV

National Geographic hat in seiner langen und erfolgreichen Geschichte etliche preisgekrönte Produktionen veröffentlicht. So gab es etwa im Jahr 2019 einen begehrten Academy Award für "Free Solo", den schwindelerregenden Dokumentarfilm über Freikletterer Alex Honnold (39). Auch sagenhafte 174 Emmy Awards konnten US-Produktionen von National Geographic in der Vergangenheit bereits mit nach Hause nehmen.

Lesen Sie auch

Daneben traten zahlreiche überaus prominente Persönlichkeiten in Shows, Serien und Filmen des TV-Kanals auf, und präsentierten dem Publikum unter anderem bedeutende Herausforderungen, vor denen der Planet steht, oder aber die atemberaubende Schönheit der Natur.

So sprach etwa Oscarpreisträger und Hollywood-Ikone Leonardo DiCaprio (49) in der eindringlichen Dokumentation "Before the Flood" mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama (63) vor der Kamera über Nachhaltigkeit und den Erhalt der schützenswerten Natur.

Der mehrfache Oscarpreisträger James Cameron (70) hingegen warf auf National Geographic exakt 20 Jahre nach seinem Kino-Welterfolg "Titanic" im Dokumentarfilm "Titanic - Jubiläum einer Legende" einen hochinteressanten Blick auf neue Erkenntnisse der Titanic-Forschung. Nicht die einzige Produktion von National Geographic, in der der wissenschaftsbegeisterte Cameron vor oder hinter der Kamera mitgewirkt hat.

Deutsche Eigenproduktionen von National Geographic

Auch im deutschen Sprachraum hat National Geographic spannende Projekte mit bekannten Persönlichkeiten umgesetzt. So erschien 2013 die erste lokale Eigenproduktion "Bereit für die Katastrophe".

Dem ehemaligen alpinen Skistar Felix Neureuther (40) liegt hingegen in der 2021 veröffentlichten Dokumentation "Rettung für die Alpen - Unterwegs mit Felix Neureuther" der Schutz der Alpen am Herzen, während die Doku "Die Geheimnisse von Neuschwanstein" auf National Geographic das weltweit bekannte Märchenschloss des legendären bayerischen Monarchen Ludwig II. (1845 - 1886) genauer unter die Lupe nahm.

National Geographic Wild

Im Jahr 2009 kam für deutsche TV-Zuschauer der Schwesternkanal National Geographic Wild hinzu. Hier stehen Natur- und Tierdokumentationen im Mittelpunkt des Programms, so etwa die Reihe "Die geheimnisvolle Welt der...". James Cameron (70) entführte die Zuschauer und Zuschauerinnen hier zuletzt in die Tiefen der Ozeane, um in "Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse" abzutauchen und die oftmals so sonderbar und beinahe außerirdisch wirkenden Meeresbewohner genauer zu beleuchten.

Auch unterhalten auf National Geographic Wild regelmäßig beliebte Tierarzt-Serien wie "Der unglaubliche Dr. Pol" über eine Tierarztpraxis im ländlichen Michigan oder "Die Yukon-Tierärztin" mit Dr. Michelle Oakley (55) das Publikum. National Geographic Wild feierte im vergangenen Juli sein 15-jähriges Jubiläum.

"Endurance - Das Wrack im Eis" und "Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit": Zwei besondere Dokumentationen zum Jubiläum

Das 20. Jubiläum von National Geographic im deutschen TV wird mit zwei besonderen Dokumentarprogrammen gefeiert. Am 6. November um 21 Uhr wird der Dokumentarfilm "Endurance - Das Wrack im Eis" über die legendäre Antarktisexpedition von Sir Ernest Shackleton (1874-1922) gezeigt, dessen Schiff "Endurance" im Packeis der Antarktis versank. Hinter der spannenden Doku steckt als Co-Regisseur "Free Solo"-Macher Jimmy Chin (51). Seit dem 2. November ist die Doku auch beim Streamingdienst Disney+ abrufbar.

Am 27. November, und damit zum Ende des Jubiläumsmonats von National Geographic, erscheint die vierteilige Doku-Serie "Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit". Hier wird die verheerende Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean, die ebenfalls schon 20 Jahre zurückliegt, bewegend und gleichzeitig detailliert rekonstruiert. Weitere Episoden erscheinen im wöchentlichen Abstand. Ab dem 25. November ist das Programm auch auf Disney+ verfügbar.