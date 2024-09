Natascha Ochsenknecht und mehr: Boxkampf Raab gegen Halmich: Diese Promis fiebern in Düsseldorf mit

Entertainer Stefan Raab (57) wird am Samstagabend, 14. September, nach fast zehn Jahren Pause zurück ins Fernsehen kehren - mit einem Boxkampf gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47). Ab 20:15 Uhr überträgt der Kölner Privatsender RTL "Der Clark Final Fight - Stefan Raab vs. Regina Halmich". Es ist bereits der dritte Boxkampf zwischen den beiden. Bisher ging sie als Siegerin aus dem Ring - ob das erneut der Fall sein wird, darauf sind auch viele Prominente gespannt.

Im ausverkauften PSD Bank Dome in Düsseldorf fiebern etwa Food Content Creator Stefano Zarrella (33), Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38), Comedy-Star Ilka Bessin (52), die TV-Stars Evelyn Burdecki (35) und Olivia Jones (54) oder auch die "die Bachelors" Sebastian Klaus (36) und Dennis Gries (30) mit. Auch Natascha Ochsenknecht (60) ist extra aus Berlin angereist, um ihrer Freundin die Daumen zu drücken.

Ochsenknecht bringt ihrer Freundin "Top-Power" mit

"Koffer ist gepackt. Inklusive Top-Power für dich. Wir sehen uns am Ring", meldete sie vorab in ihrer Instagramstory. Stefano Zarrella schwärmte im Countdown auf RTL+, dass Raab einfach eine Ikone seiner Kindheit sei. Er empfahl ihm, noch schnell eine Banane oder einen Proteinriegel vor dem Kampf zu essen. Er glaube, dass der TV-Star sehr gut trainiert habe. Es stehe deshalb "50:50", wer gewinnen könne. Regisseur David Helmut (37) kam mit seiner hochschwangeren Frau, Schauspielerin Lena Meckel (31) und überlegte, ob Stefan Raab womöglich aussehe wie immer, und genau das "der Witz" sei. Die beiden hofften jedenfalls auf einen richtig spektakulären Auftritt - Einschweben in den Ring inklusive. Olivia Jones betonte, dass Boxen sie normalerweise überhaupt nicht interessiert. Aber wenn Stefan Raab und Regina Halmich anträten, könne sie sich das nicht entgehen lassen.

Joey Kelly (51), der mit Raab schon oft gemeinsam vor der Kamera stand, prophezeite, die Chancen stünden für ihn besser als je zuvor. Er habe "exzellent trainiert", die Instagram-Filme seien natürlich nur eine Show gewesen. "Ich darf nicht erzählen, was ich alles weiß", kurbelte er die Neugier auf Raabs Fitness-Zustand an. Er habe ihn vor einigen Wochen gesehen und der habe "Feuer in den Augen".

Seit Monaten heizen RTL und Stefan Raab die Spannung auf das Live-Event, den "Kampf des Jahres", an. Erstmals hatte sich der einstige "TV Total"-Held am 29. März überraschend via Instagram mit einem kurzen Clip gemeldet, in dem Elton (53) ihn zu einem TV-Comeback ermuntert. Am 1. April kündigte Raab dann die Box-Revanche an - aufgrund des Datums hielten das viele erstmal für einen Scherz. Doch dann konnte man plötzlich tatsächlich Karten für den 14. September erwerben. In den vergangenen Tagen hatte sich Raab dann noch einmal mit Instagram-Videos gemeldet, und sich weiterhin im Fatsuit sowie nach einer vermeintlichen Schönheitsoperation als eine Art Ken gezeigt. Wie er wirklich aussieht, soll sich erst am Samstagabend zeigen.

Übertragung ab 20.15 Uhr

Der Box-Abend "DER CLARK FINAL FIGHT" - benannt nach dem Titelpartner, einem digitalen Versicherungsmakler - - wird ab 20:15 Uhr live bei RTL und auf RTL+ übertragen. Moderiert wird das Ereignis von dem einstigen Raab-Praktikanten Elton, Kommentator ist Frank "Buschi" Buschmann (59), Laura Wontorra (35) berichtet vom Boxring. Im Anschluss präsentiert Frauke Ludowig (60) "Exclusiv Spezial: Der Talk danach". Auch diese Sendung wird live aus der Halle ausgestrahlt, mit ersten Interviews nach dem Kampf. Zudem soll es Schalten in die Influencer-Loge zu Bella Lesnik (42) geben.