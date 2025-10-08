Der im Remstal aufgewachsene Sänger Nasim Kholti reist gern musikalisch durch die Landeshauptstadt und die Region. Am 16. Oktober gastiert er in Fellbach.
Das Problem kennen sicher viele Menschen auch im Rems-Murr-Kreis: „Ich war noch niemals in New York“, getreu dem Gassenhauer des Schlager- und Chansonsängers Udo Jürgens. Doch übertroffen wird die Zahl derer, die noch niemals in die US-Metropole am Hudson River gereist sind, womöglich durch die Summe jener Menschen, für die der Stuttgarter Norden unbekanntes Terrain ist.