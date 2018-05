Nashville Mensch in US-Einkaufszentrum niedergeschossen

Von red/AP 03. Mai 2018 - 22:50 Uhr

In einem Einkaufszentrum in Nashville gab es eine Schießerei (Symbolbild). Foto: Adobe Stock 62822276

Ein Mensch ist in einem Einkaufszentrum in der Stadt Nashville im US-Staat Tennessee niedergeschossen worden. Der Verletzte befindet sich in einem kritischen Zustand.

Nashville - In einem Einkaufszentrum der Stadt Nashville im US-Staat Tennessee ist am Donnerstag ein Mensch niedergeschossen worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht. Der Verletzte wurde nach Angaben der Feuerwehr von Nashville in ein Krankenhaus gebracht und befand sich in kritischem Zustand.

Die Opry Mills Mall wurde geräumt und von Beamten durchsucht, erklärte die Polizei. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme. Zahlreiche Krankenwagen und Polizeifahrzeuge standen vor der Mall.