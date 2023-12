Nashörner, Bilbys und Brillenbären: Die 5 wichtigsten Tierschutzprojekte der Wilhelma

1 Die Wilhelma fördert den Erhalt des Sumatra-Nashorns. Foto: Government of Indonesia

Der zoologisch-botanische Garten ist nicht nur in Stuttgart engagiert in Sachen Artenschutz, auch auf der ganzen Welt. Wo sich die Wilhelma überall einsetzt und wie sie hilft, Tiere und Natur zu erhalten.











Link kopiert



Die Wilhelma ist in Sachen Artenschutz seit vielen Jahren aktiv. Wir stellen die fünf wichtigsten Artenschutzprojekte des zoologisch-botanischen Gartens vor und zeigen auf, wie viel Geld der Zoo dafür jährlich investiert. Diese Projekten sollen verhindern, dass Tiere und Pflanzen aussterben, weil ihnen der Lebensraum genommen wird. Außerdem erklären wir, wo der Zoo in Stuttgart selbst aktiv ist und über seine Artenschutzprojekte informiert und die Achtsamkeit der Menschen für die Natur, Tier und Umwelt fördert. Nicht nur in der Wilhelmaschule in Stuttgart.